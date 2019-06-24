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24.06.2019, 13:01

Посол просит поддержать акцию против России в ПАСЕ

Посол просит поддержать акцию против России в ПАСЕ - Фото
Фото - пресс-служба ПАСЕ

Александр Щерба призывает не молчать и поддержать акцию #SaveCouncilEurope

На днях Россия планирует "въехать" в Парламентскую ассамблею Совета Европы, "как въезжают оккупанты" в связи с чем посол Украины в Австрии просит поддержать акцию #SaveCouncilEurope. Об этом Александр Щерба написал в Twitter.

В начале июня в комитете ПАСЕ прошел проект резолюции, который дает РФ лазейку для возвращения в эту структуру вопреки тому, что страна не выполнила международные обязательства, в частности, по Украине. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев призвал президента срочно встретиться с делегацией, так как ситуация "критическая".

Ранее сегодня Арьев заявил, что Владимиру Зеленскому события в ПАСЕ неинтересны, а также сказал, что происходящее сейчас - это своеобразная "Антанта 2.019".

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Теги: Александр Щерба, пасе, совет европы
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