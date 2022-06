Посол России вышел из зала Совбеза ООН во время выступления президента Евросовета

Президент Евросовета Шарль Мишель на заседании Совбеза ООН раскритиковал блокировку Россией экспорта зерна и сексуальное насилие, которое применяют российские военные в Украине. Во время его выступления постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя вышел из зала заседаний. Соответствующее видео Мишель опубликовал в своем Twitter.

"Кремль использует запасы продовольствия как ракету-невидимку против развивающихся стран. Это взвинчивает цены на продукты, толкает людей к нищете и дестабилизирует целые регионы. Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис", – сказал Мишель.

Он отметил, что российские войска мешают Украине заниматься сельскохозяйственным производством.

"Кремль также нацеливается на зернохранилища и ворует зерно из оккупированных им районов, перекладывая вину на других. Это трусливо. Это пропаганда", – сказал глава Евросовета.

Он подчеркнул, что ЕС не вводил санкции против аграрного сектора России. А санкции против транспортного сектора не запрещают судам под российским флагом перевозить зерно.

Также Мишель сказал о сексуальном насилии, которое применяют российские военные на оккупированных территориях.

"Мы слышим сообщения о том, что российские войска используют сексуальное насилие как орудие войны. Сексуальное насилие является военным преступлением, преступлением против человечества. Тактика пыток, террора и репрессий. Позорные поступки на позорной войне", – сказал еврочиновник.

Когда Небензя выходил из зала, Мишель сказал ему вслед: "Господин посол, вы можете выйти из зала. Возможно, так проще не слышать правды".

