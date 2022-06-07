Посол России вышел из зала Совбеза ООН во время выступления президента Евросовета
Президент Евросовета Шарль Мишель на заседании Совбеза ООН раскритиковал блокировку Россией экспорта зерна и сексуальное насилие, которое применяют российские военные в Украине. Во время его выступления постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя вышел из зала заседаний. Соответствующее видео Мишель опубликовал в своем Twitter.
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"Кремль использует запасы продовольствия как ракету-невидимку против развивающихся стран. Это взвинчивает цены на продукты, толкает людей к нищете и дестабилизирует целые регионы. Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис", – сказал Мишель.
Он отметил, что российские войска мешают Украине заниматься сельскохозяйственным производством.
"Кремль также нацеливается на зернохранилища и ворует зерно из оккупированных им районов, перекладывая вину на других. Это трусливо. Это пропаганда", – сказал глава Евросовета.
Он подчеркнул, что ЕС не вводил санкции против аграрного сектора России. А санкции против транспортного сектора не запрещают судам под российским флагом перевозить зерно.
Также Мишель сказал о сексуальном насилии, которое применяют российские военные на оккупированных территориях.
"Мы слышим сообщения о том, что российские войска используют сексуальное насилие как орудие войны. Сексуальное насилие является военным преступлением, преступлением против человечества. Тактика пыток, террора и репрессий. Позорные поступки на позорной войне", – сказал еврочиновник.
Когда Небензя выходил из зала, Мишель сказал ему вслед: "Господин посол, вы можете выйти из зала. Возможно, так проще не слышать правды".
You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, dear Ambassador #Nebenzia @RussiaUN@UN #SecurityCouncil #UNSC pic.twitter.com/aeb1OF4y6T— Charles Michel (@eucopresident) June 6, 2022
В Twitter Небензя написал, что российские солдаты не применяют сексуальное насилие.
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