Посол Штатов при НАТО впервые посетил Украину

Главной темой встречи с делегацией Альянса были потребности Украины на ближайшую зиму, рассказал Шмыгаль

Мэттью Уитакер и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram последнего)

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер совершил первый визит в Украину во главе делегации Североатлантического Альянса. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по результатам встречи.

"Основное внимание уделили инновациям и защите украинского неба от вражеских дронов и ракет", – рассказал чиновник.

По его словам, главной темой встречи были потребности Украины на ближайшую зиму – Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки "предоставили содержательные доклады для партнеров".

Украинская сторона подчеркнула коллегам необходимость в средствах противовоздушной обороны и построении эшелонированной защиты: речь идет о ракетах, перехватчиках и радарах.

"Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться опытом в построении противовоздушной защиты с государствами-союзниками. Свободное небо должно быть надежно защищено от вражеской агрессии", – подытожил Шмыгаль.