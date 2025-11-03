Посол Штатов при НАТО впервые посетил Украину
Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер совершил первый визит в Украину во главе делегации Североатлантического Альянса. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по результатам встречи.
"Основное внимание уделили инновациям и защите украинского неба от вражеских дронов и ракет", – рассказал чиновник.
По его словам, главной темой встречи были потребности Украины на ближайшую зиму – Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки "предоставили содержательные доклады для партнеров".
Украинская сторона подчеркнула коллегам необходимость в средствах противовоздушной обороны и построении эшелонированной защиты: речь идет о ракетах, перехватчиках и радарах.
"Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться опытом в построении противовоздушной защиты с государствами-союзниками. Свободное небо должно быть надежно защищено от вражеской агрессии", – подытожил Шмыгаль.
- В конце октября Уитакер заявил, что президент США Трамп будет обеспечивать соблюдение новых жестких нефтяных санкций против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.
