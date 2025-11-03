Посол Штатів при НАТО вперше відвідав Україну

Головною темою зустрічі з делегацією Альянсу були потреби України на найближчу зиму, розповів Шмигаль

Меттью Вітакер та Денис Шмигаль (Фото: Telegram останнього)

Посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер здійснив перший візит до України на чолі делегації Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за результатами зустрічі.

"Основну увагу приділили інноваціям і захисту українського неба від ворожих дронів і ракет", – розповів чиновник.

За його словами, головною темою зустрічі були потреби України на найближчу зиму – Генеральний штаб ЗСУ та Головне управління розвідки "надали змістовні доповіді для партнерів".

Українська сторона наголосила колегам на потребі у засобах протиповітряної оборони та побудові ешелонованого захисту: йдеться про ракети, перехоплювачі та радари.

"Сьогодні Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися досвідом у побудові протиповітряного захисту з державами-союзниками. Вільне небо має бути надійно захищеним від ворожої агресії", – підсумував Шмигаль.