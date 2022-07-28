Посол США назвала назначение главы САП "ключевым элементом защиты от агрессии России"
28.07.2022, 15:04
Бриджит Бринк (Фото: EPA)
Посол США в Украине Бриджит Бринк поприветствовала назначение Александра Клименко главой Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом она написала в Twitter.
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По ее словам, САП отыгрывает "решающую роль" в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является "ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России".
Также она заявила, что ждет сотрудничества с новым генеральным прокурором Андреем Костиным.
"Поддержка верховенства права чрезвычайно важна для независимого, демократического и процветающего будущего Украины", — написала Бринк.
- Победителя конкурса на главу САП определили еще в конце 2021-го. Им стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который, в частности вел дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.
- Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем лишь 19 июля 2022-го.
- 28 июля глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о назначении Клименко главой САП.
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