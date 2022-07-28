UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол США назвала назначение главы САП "ключевым элементом защиты от агрессии России"

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 15:04
Посол США назвала назначение главы САП
Бриджит Бринк (Фото: EPA)

Посол США в Украине Бриджит Бринк поприветствовала назначение Александра Клименко главой Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом она написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, САП отыгрывает "решающую роль" в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является "ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России". 

Также она заявила, что ждет сотрудничества с новым генеральным прокурором Андреем Костиным. 

"Поддержка верховенства права чрезвычайно важна для независимого, демократического и процветающего будущего Украины", — написала Бринк. 

Читайте также: Зеленский назначил Костина генпрокурором и поставил ему "основную задачу" 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
генпрокуратура сап Посольство США бриджит бринк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 