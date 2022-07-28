Посол США назвала назначение главы САП "ключевым элементом защиты от агрессии России"

Посол США в Украине Бриджит Бринк поприветствовала назначение Александра Клименко главой Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, САП отыгрывает "решающую роль" в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является "ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России".

Также она заявила, что ждет сотрудничества с новым генеральным прокурором Андреем Костиным.

"Поддержка верховенства права чрезвычайно важна для независимого, демократического и процветающего будущего Украины", — написала Бринк.

Победителя конкурса на главу САП определили еще в конце 2021-го. Им стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который, в частности вел дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем лишь 19 июля 2022-го.

28 июля глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о назначении Клименко главой САП.

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Дмитрий Гриниченко

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