Зеленский назначил Костина генпрокурором и поставил ему "основную задачу"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина генеральным прокурором и представил его руководящему составу ведомства. Видео встречи опубликовали ресурсы Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Костин первым делом подписал приказ о назначении своего заместителя – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Глава государства потребовал от нового главы Офиса генпрокурора "системно организовать работу", чтобы дать результат, "потому что оценивают нас именно по результатам".

Основной задачей прокуратуры Зеленский назвал привлечение к ответственности "всех российских военных преступников, которые пришли на нашу землю и сделали все, что мы и наши дети, к сожалению, знаем в деталях".

Костин в ответ заверил в "обеспечении неотвратимости наказания как в национальных судах, так и на международном уровне для каждого, кто совершил военное преступление на нашей родной земле".

Победителя конкурса на главу САП определили еще в конце 2021-го. Им стал старший детектив НАБУ Клименко, который, в частности, вел дело замглавы ОП Татарова. Конкурсная комиссия утвердила его победителем лишь 19 июля 2022-го.

Читайте также: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.