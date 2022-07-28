UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский назначил Костина генпрокурором и поставил ему "основную задачу"

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 13:04
Зеленский назначил Костина генпрокурором и поставил ему
Андрей Костин, Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина генеральным прокурором и представил его руководящему составу ведомства. Видео встречи опубликовали ресурсы Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Костин первым делом подписал приказ о назначении своего заместителя – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Глава государства потребовал от нового главы Офиса генпрокурора "системно организовать работу", чтобы дать результат, "потому что оценивают нас именно по результатам".

Основной задачей прокуратуры Зеленский назвал привлечение к ответственности "всех российских военных преступников, которые пришли на нашу землю и сделали все, что мы и наши дети, к сожалению, знаем в деталях".

Костин в ответ заверил в "обеспечении неотвратимости наказания как в национальных судах, так и на международном уровне для каждого, кто совершил военное преступление на нашей родной земле".

СПРАВКА. Костин – юрист, попал в Раду под №108 в списке СН, а в список – по рекомендации главы ОП Андрея Ермака. Ранее Костин возглавлял парламентский комитет по правовой политике. Также он отвечал у Зеленского за судебную реформу. С мая 2020-го Костин был членом украинской делегации в минской ТКГ по урегулированию на Донбассе, с ноября 2021-го – возглавил ее. В апреле 2022-го ездил на переговоры с Россией в составе украинской делегации. Он также участвовал в конкурсе на должность главы САП, но выбыл из-за несоответствия критериям добродетели.

Читайте также: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский назначение генпрокурор Андрей Костин Офис генпрокурора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 