Посол США об ударах по Херсону: Очень жестокая атака. Особенно на Рождество

Россия совершила очередную очень жестокую атаку, обстреляв центр Херсона. Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Сегодня Россия совершила еще одно жестокое нападение на недавно освобожденный Херсон", – написала она.

Местные жители и так сильно пострадали, когда российские войска при отступлении оставили город без воды и света, напомнила Бринк.

"По первым сообщениям, много погибших и раненых. Это поистине ужасно, особенно в канун Рождества", – подытожила посол США.

24 декабря армия России обстреляла центр Херсона. На 14:30 известно о семерых погибших и 58 раненых.

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Марко Сировой

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