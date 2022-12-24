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Посол США об ударах по Херсону: Очень жестокая атака. Особенно на Рождество

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 14:35
Посол США об ударах по Херсону: Очень жестокая атака. Особенно на Рождество - Фото
Удар по центру Херсона, 24 декабря (фото - ТИМОШЕНКО, Telegram)

Россия совершила очередную очень жестокую атаку, обстреляв центр Херсона. Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Сегодня Россия совершила еще одно жестокое нападение на недавно освобожденный Херсон", – написала она.

Местные жители и так сильно пострадали, когда российские войска при отступлении оставили город без воды и света, напомнила Бринк.

"По первым сообщениям, много погибших и раненых. Это поистине ужасно, особенно в канун Рождества", – подытожила посол США.

Читайте также: Часть Херсона может остаться без света, воды и отопления. Жителей призвали эвакуироваться

Марко Сировой
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обстрел Херсон армия рф посол сша войска россии бриджит бринк
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