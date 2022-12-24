Посол США об ударах по Херсону: Очень жестокая атака. Особенно на Рождество
24.12.2022, 14:35
Удар по центру Херсона, 24 декабря (фото - ТИМОШЕНКО, Telegram)
Россия совершила очередную очень жестокую атаку, обстреляв центр Херсона. Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.
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"Сегодня Россия совершила еще одно жестокое нападение на недавно освобожденный Херсон", – написала она.
Местные жители и так сильно пострадали, когда российские войска при отступлении оставили город без воды и света, напомнила Бринк.
"По первым сообщениям, много погибших и раненых. Это поистине ужасно, особенно в канун Рождества", – подытожила посол США.
- 24 декабря армия России обстреляла центр Херсона. На 14:30 известно о семерых погибших и 58 раненых.
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