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Посол Украины анонсировал дополнительные поставки немецкого оружия

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 13:28
Посол Украины анонсировал дополнительные поставки немецкого оружия - Фото
Немецкая гаубица (Фото: Алексей Резников / Twitter)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал увеличение военной помощи Германии. "В прямом разговоре нас заверили, что будет больше вооружений и боеприпасов. Каких именно, мы сообщим позже", – сказал Макеев в интервью Welt am Sonntag.

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Он добавил, что сейчас основные потребности Украины заключаются в дополнительных системах противовоздушной обороны, зенитках, самоходных гаубицах и боеприпасах.

"Кроме того, мы ведем переговоры о поставках БМП Marder и танков Leopard. Однако решение по ним остается за федеральным правительством", – сказал посол.

Макеев подчеркнул, что каждый день из-за промедления со снабжением оружия Украина платит жизнями людей. Поэтому он надеется, что Германия будет действовать быстро, а не так, как с Iris-T, которую Украина выпрашивала с марта.

"Мы ожидаем от правительства более оперативного реагирования на конкретные предложения и запросы. Я вижу, что здесь есть положительная динамика", – сказал он.

Андрій Водяний
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алексей макеев оружие военная помощь Германия
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