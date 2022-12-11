Посол Украины анонсировал дополнительные поставки немецкого оружия

Посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал увеличение военной помощи Германии. "В прямом разговоре нас заверили, что будет больше вооружений и боеприпасов. Каких именно, мы сообщим позже", – сказал Макеев в интервью Welt am Sonntag.

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Он добавил, что сейчас основные потребности Украины заключаются в дополнительных системах противовоздушной обороны, зенитках, самоходных гаубицах и боеприпасах.

"Кроме того, мы ведем переговоры о поставках БМП Marder и танков Leopard. Однако решение по ним остается за федеральным правительством", – сказал посол.

Макеев подчеркнул, что каждый день из-за промедления со снабжением оружия Украина платит жизнями людей. Поэтому он надеется, что Германия будет действовать быстро, а не так, как с Iris-T, которую Украина выпрашивала с марта.

"Мы ожидаем от правительства более оперативного реагирования на конкретные предложения и запросы. Я вижу, что здесь есть положительная динамика", – сказал он.

7 декабря стало известно, что Германия передаст Украине 18 самоходных гаубиц RCH-155 и уже дополнительно передала 20 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой.

В то же время, Германия отказывается передавать Украине системы ПВО Patriot – они будут размещаться в Польше.

Андрій Водяний

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