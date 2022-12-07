Германия передаст Украине 18 самоходных гаубиц RCH-155 и отправила еще 20 бронемашин Dingo

Германия передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155 и уже передала еще 20 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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В обновленном списке военной помощи, которую планирует оказать Берлин, появились такие пункты:

→ 18 гаубиц RCH-155;

→ 80 пикапов;

→ 100 датчиков и глушителей для защиты от дронов (было 10);

→ два ангарных тента;

→ семь грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.

Из соображений безопасности правительство Германии не разглашает даты и способы передачи военной помощи.

В сентябре немецкие СМИ писали, что Германия согласилась продать Украине 18 установок RCH-155 на 216 млн евро. Готовность первых экземпляров анонсировалась примерно на март 2025 года.

СПРАВКА. САУ RCH-155 – это по сути пушка калибра 155 от PzH 2000, установленная на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.

Также в списке уже оказанной военной помощи появились такие пункты:

→ 50 бронеавтомобилей Dingo (ранее было передано 30);

→ 12 танковых тягачей M1070 Oshkosh (было 10).

Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов.

Германия передаст Украине еще семь (ранее было передано 30) зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года. Это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности.

Передавать Украине системы ПВО Patriot Германия отказалась – они будут размещены в Польше.

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Оксана Житнюк

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