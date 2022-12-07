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Германия передаст Украине 18 самоходных гаубиц RCH-155 и отправила еще 20 бронемашин Dingo

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 20:43
Германия передаст Украине 18 самоходных гаубиц RCH-155 и отправила еще 20 бронемашин Dingo - Фото
RCH-155 (фото - KMW)

Германия передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155 и уже передала еще 20 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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В обновленном списке военной помощи, которую планирует оказать Берлин, появились такие пункты:

→ 18 гаубиц RCH-155;
→ 80 пикапов;
→ 100 датчиков и глушителей для защиты от дронов (было 10);
→ два ангарных тента;
→ семь грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.

Из соображений безопасности правительство Германии не разглашает даты и способы передачи военной помощи.

В сентябре немецкие СМИ писали, что Германия согласилась продать Украине 18 установок RCH-155 на 216 млн евро. Готовность первых экземпляров анонсировалась примерно на март 2025 года.

СПРАВКА. САУ RCH-155 – это по сути пушка калибра 155 от PzH 2000, установленная на базе восьмиколесной боевой машины Boxer. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.

Также в списке уже оказанной военной помощи появились такие пункты:

→ 50 бронеавтомобилей Dingo (ранее было передано 30);
→ 12 танковых тягачей M1070 Oshkosh (было 10).

  • Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов. 
  • Германия передаст Украине еще семь (ранее было передано 30) зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года. Это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности. 
  • Передавать Украине системы ПВО Patriot Германия отказалась – они будут размещены в Польше.

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Оксана Житнюк
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Германия военная помощь RCH 155
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