Германия передаст Украине 18 самоходных гаубиц RCH-155 и отправила еще 20 бронемашин Dingo
Германия передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155 и уже передала еще 20 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
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В обновленном списке военной помощи, которую планирует оказать Берлин, появились такие пункты:
→ 18 гаубиц RCH-155;
→ 80 пикапов;
→ 100 датчиков и глушителей для защиты от дронов (было 10);
→ два ангарных тента;
→ семь грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.
Из соображений безопасности правительство Германии не разглашает даты и способы передачи военной помощи.
В сентябре немецкие СМИ писали, что Германия согласилась продать Украине 18 установок RCH-155 на 216 млн евро. Готовность первых экземпляров анонсировалась примерно на март 2025 года.
Также в списке уже оказанной военной помощи появились такие пункты:
→ 50 бронеавтомобилей Dingo (ранее было передано 30);
→ 12 танковых тягачей M1070 Oshkosh (было 10).
- Недавно Германия передала Украине 10 беспилотных надводных кораблей, три мостоукладчика, запчасти для вертолетов.
- Германия передаст Украине еще семь (ранее было передано 30) зенитных самоходных установок Gepard Украине весной 2023 года. Это будут последние образцы данной системы со складов немецкой промышленности.
- Передавать Украине системы ПВО Patriot Германия отказалась – они будут размещены в Польше.
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