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Посол Украины: Британия четко осознает, что Россия — враг, а Китай — самый большой вызов

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 09:58
Посол Украины: Британия четко осознает, что Россия — враг, а Китай — самый большой вызов - Фото
Вадим Пристайко (Фото: ОП)

Великобритания четко осознает, что Россия является врагом, а Китай — самым большим вызовом. Об этом сказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью LIGA.net.

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По его словам, решение Британии о передаче Украине танков Challenger 2 разблокировало аналогичные решения в других странах, которые колебались в данном вопросе. 

"Некоторые говорили: Мы не первые, не самые радикальные, и Россия это точно будет знать. Британию это не беспокоит. Решение, что Россия — враг, записано в их интегрированном ревю", — сказал Пристайко.

Дипломат отметил, что если Китай является самым большим вызовом для Британии, то Россию она четко осознает как врага. 

"Поэтому решение здесь было принято гораздо раньше. Все остальные страны долго и нудно подтягиваются к этому уровню осознания", — резюмировал он.

  • 8 февраля в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.
  • 9 февраля министр обороны Британии Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину и что этот процесс может занять месяцы. 
    • Также госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. 

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    Дмитро Гриниченко
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    Россия Великобритания Китай война военная помощь вадим пристайко
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