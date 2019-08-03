Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посол Украины – Суркову: Ваш карточный домик посыплется

Посол Украины – Суркову: Ваш карточный домик посыплется - Фото
Фото: ЕРА
03.08.2019, 18:27

Сегодня в Москве на очередной акции за честные выборы в городскую думу силовики задержали по меньшей мере 311 человек

Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Twitter обращение к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, в котором заявил, что "карточный домик" Кремля рано или поздно "посыплется".

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", - написал Щерба.

Сегодня в Москве на очередной акции за честные выборы в городскую думу силовики задержали по меньшей мере 311 человек. 

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров написал открытое письмо министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, в котором заявил, что ФРГ ответственна за продолжающуюся внешнюю агрессию режима Владимира Путина и нарушения прав человека внутри России.

Напишите нам
Москва владимир путин владислав сурков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 