Посол Украины – Суркову: Ваш карточный домик посыплется

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Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Twitter обращение к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, в котором заявил, что "карточный домик" Кремля рано или поздно "посыплется".

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", - написал Щерба.

Сегодня в Москве на очередной акции за честные выборы в городскую думу силовики задержали по меньшей мере 311 человек.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров написал открытое письмо министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, в котором заявил, что ФРГ ответственна за продолжающуюся внешнюю агрессию режима Владимира Путина и нарушения прав человека внутри России.