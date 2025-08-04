Посол Украины в Турции предупредил Анкару и Кавказ об угрозе со стороны России

Дипломат также отметил, что между Турцией и Россией могут существовать экономические связи, но не стратегическое партнерство

Нариман Джелял (Фото: Крымскотатарский Ресурсный Центр)

Россия может напасть на Кавказ и Турцию в случае победы в войне против Украины. Такое мнение высказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По словам посла, между Турцией и Россией могут существовать экономические связи, но не стратегическое партнерство.

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"С Россией можно торговать, но не может быть стратегического партнерства, которое бы защищало интересы Турции. Если Россия расправится с Украиной, следующими будут Кавказ и, возможно, сама Турция", – пояснил Джелял.

Дипломат также напомнил, что исторически Россия стремилась контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы выйти к Средиземному морю.

По его мнению, даже временное закрытие проливов Анкарой играет на руку Кремлю.

"Кстати, я уверен, что нынешнее закрытие Турцией проливов только способствует этому стремлению россиян", – сказал Джелял.

По словам посла, все больше турецких политиков осознают эти риски, поэтому Украина не должна требовать от Анкары открытой поддержки – Турция прежде всего действует в собственных интересах.

"И если турецкий политик честный и объективный, он непременно придет к выводу, что в глобальном измерении интересы Турции, особенно в отношении безопасности в Черном море, – это тесные партнерские отношения с Украиной", – резюмировал Джелял.