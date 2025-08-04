Посол України в Туреччині попередив Анкару та Кавказ про загрозу з боку Росії

Дипломат також наголосив, що між Туреччиною та Росією можуть існувати економічні зв'язки, але не стратегічне партнерство

Наріман Джелял (Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр)

Росія може напасти на Кавказ і Туреччину у разі перемоги у війні проти України. Таку думку висловив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами посла, між Туреччиною й Росією можуть існувати економічні зв'язки, але не стратегічне партнерство.

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"З Росією можна торгувати, але не може бути стратегічного партнерства, яке б захищало інтереси Туреччини. Якщо Росія розправиться з Україною, наступними будуть Кавказ і, можливо, сама Туреччина", – пояснив Джелял.

Дипломат також нагадав, що історично Росія прагнула контролювати протоки Босфор і Дарданелли, аби вийти до Середземного моря.

На його думку, навіть тимчасове закриття проток Анкарою грає на руку Кремля.

"До речі, я впевнений, що теперішнє закриття Туреччиною проток лише сприяє цьому прагненню росіян", – сказав Джелял.

За словами посла, дедалі більше турецьких політиків усвідомлюють ці ризики, тому Україна не повинна вимагати від Анкари відкритої підтримки – Туреччина насамперед діє у власних інтересах.

"І якщо турецький політик чесний та об'єктивний, він неодмінно прийде до висновку, що в глобальному вимірі інтереси Туреччини, особливо щодо безпеки в Чорному морі, – це тісні партнерські відносини з Україною", – резюмував Джелял.