Посол Украины в Турции: Роль Стамбула в деоккупации Крыма заслуживает достойной оценки

Турция и Эрдоган публично обсуждают дела на полуострове не с РФ, а с Украиной

Нариман Джелялов и Реджеп Эрдоган (Фото: turkiye.mfa.gov.ua

Роль Турции в деоккупации Крыма может быть выдающейся. Об этом заявил посол Украины в СтамбулеНариман Джелялов в интервью РБК-Украина.

Самое главное, по его словам, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает помощь. Речь идет о совместных гуманитарных проектах, например реабилитации украинских детей из прифронтовых городов, военно-техническом сотрудничестве и дипломатической поддержке со стороны Стамбула.

"Хотя эта помощь отличается от той, что мы получаем от европейских партнеров, она не менее важна", – отметил Джелялов.

Что касается Крымской платформы, то турецкий президент Реджеп Эрдоган ни разу не присутствовал лично, но ежегодно присылает видеообращения. Последнее его обращение отличается от предыдущих, отметил посол.

"Во-первых, он назвал события в Украине "войной", а не "конфликтом" или "кризисом", что с дипломатической точки зрения является значительным прогрессом. Во-вторых, он четко заявил, что по международному праву Крым должен быть в составе Украины. Это очень мощное заявление... Хотя шаги Турции могут казаться менее активными, чем действия некоторых европейских партнеров, мы должны учитывать весь контекст", – сказал Джелялов.

По его словам, тема Крыма и крымских татар присутствует в каждом разговоре Эрдогана с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими высокопоставленными чиновниками. И Украина должна максимально использовать это.

"Позиция Турции очень важна, особенно в ситуации, когда Россия всячески пытается избегать темы Крыма. Турция говорит о Крыме не с россиянами, а с Украиной, руководствуясь нормами международного права. Эта роль заслуживает достойной оценки", – сказал посол.