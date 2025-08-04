Посол Украины в Турции: Роль Стамбула в деоккупации Крыма заслуживает достойной оценки
Роль Турции в деоккупации Крыма может быть выдающейся. Об этом заявил посол Украины в СтамбулеНариман Джелялов в интервью РБК-Украина.
Самое главное, по его словам, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает помощь. Речь идет о совместных гуманитарных проектах, например реабилитации украинских детей из прифронтовых городов, военно-техническом сотрудничестве и дипломатической поддержке со стороны Стамбула.
"Хотя эта помощь отличается от той, что мы получаем от европейских партнеров, она не менее важна", – отметил Джелялов.
Что касается Крымской платформы, то турецкий президент Реджеп Эрдоган ни разу не присутствовал лично, но ежегодно присылает видеообращения. Последнее его обращение отличается от предыдущих, отметил посол.
"Во-первых, он назвал события в Украине "войной", а не "конфликтом" или "кризисом", что с дипломатической точки зрения является значительным прогрессом. Во-вторых, он четко заявил, что по международному праву Крым должен быть в составе Украины. Это очень мощное заявление... Хотя шаги Турции могут казаться менее активными, чем действия некоторых европейских партнеров, мы должны учитывать весь контекст", – сказал Джелялов.
По его словам, тема Крыма и крымских татар присутствует в каждом разговоре Эрдогана с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими высокопоставленными чиновниками. И Украина должна максимально использовать это.
"Позиция Турции очень важна, особенно в ситуации, когда Россия всячески пытается избегать темы Крыма. Турция говорит о Крыме не с россиянами, а с Украиной, руководствуясь нормами международного права. Эта роль заслуживает достойной оценки", – сказал посол.
- 18 июля президент Турции поговорил с Путиным и заверил, что страна и в дальнейшем будет принимать переговоры в Стамбуле.
- 28 июля Эрдоган заявил, что стол мира будет установлен в Турции, и эта "кровавая война" закончится.
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