Посол України в Туреччині: Роль Стамбулу в деокупації Криму заслуговує на гідну оцінку

Туреччина та Ердоган публічно обговорюють справи на півострові не з РФ, а з Україною

Наріман Джелялов і Реджеп Ердоган (Фото: turkiye.mfa.gov.ua

Роль Туреччини в деокупації Криму може бути визначною. Про це заявив посол України в СтамбуліНаріман Джелялов в інтерв'ю РБК-Україна.

Найголовніше, за його словами, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України й надає допомогу. Йдеться про сумісні гуманітарні проєкти, наприклад реабілітацію українських дітей з прифронтових міст, військово-технічне співробітництво та дипломатичну підтримку з боку Стамбулу.

"Хоча ця допомога відрізняється від тієї, що ми отримуємо від європейських партнерів, вона є не менш важливою", – зазначив Джелялов.

Щодо Кримської платформи, то турецький президент Реджеп Ердоган жодного разу не був присутній особисто, але щороку надсилає відеозвернення. Останнє його звернення відрізняється від попередніх, зазначив посол.

"По-перше, він назвав події в Україні "війною", а не "конфліктом" чи "кризою", що з дипломатичного погляду є значним прогресом. По-друге, він чітко заявив, що за міжнародним правом Крим має бути у складі України. Це дуже потужна заява... Хоча кроки Туреччини можуть здаватися менш активними, ніж дії деяких європейських партнерів, ми повинні враховувати весь контекст", – сказав Джелялов.

За його словами, тема Криму і кримських татар присутня в кожній розмові Ердогана з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями. І Україна має максимально використати це.

"Позиція Туреччини дуже важлива, особливо в ситуації, коли Росія всіляко намагається уникати теми Криму. Туреччина говорить про Крим не з росіянами, а з Україною, керуючись нормами міжнародного права. Ця роль заслуговує на гідну оцінку", – сказав посол.