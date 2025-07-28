Посол в Германии: Украина должна получить еще 11 систем ПВО IRIS-T
Украина заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM, семь из них уже получила, а еще 11 должны поступить позже. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Европейской правде.
Дипломат уточнил, что в каждую систему, которую сейчас производят для Украины в Германии, входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности.
"Это – единый комплекс", – подчеркнул посол.
На вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас изменяется.
"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и больше", – отметил Макеев.
Он уточнил, что пять или 10 систем – это об общем пуле европейских стран, которые взялись помочь Украине.
"Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Впрочем, возможно, кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую", – подытожил посол.
- 12 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Германия разработала план поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украину, рассчитанный на трехлетний период.
- 23 июля Spiegel сообщал, что Украина не получит анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года.
- 24 июля президент напомнил, что Украине нужно 10 систем Patriot. Официально подтверждены три: две – от Германии и одна – от Норвегии.
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