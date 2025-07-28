Посол в Германии: Украина должна получить еще 11 систем ПВО IRIS-T

ПВО IRIS-T (Фото: wikipedia.org)

Украина заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM, семь из них уже получила, а еще 11 должны поступить позже. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Европейской правде.

Дипломат уточнил, что в каждую систему, которую сейчас производят для Украины в Германии, входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности.

Читайте также Новое звено ПВО. Смогут ли зенитные дроны закрыть небо над Украиной

"Это – единый комплекс", – подчеркнул посол.

На вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас изменяется.

"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и больше", – отметил Макеев.

Он уточнил, что пять или 10 систем – это об общем пуле европейских стран, которые взялись помочь Украине.

"Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Впрочем, возможно, кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую", – подытожил посол.