Зеленский: Германия имеет трехлетний план поставок систем ПВО IRIS-T в Украину
Германия разработала план поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украину, рассчитанный на трехлетний период. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, которую транслировало Суспильне.
Зеленский отметил, что Украина благодарна Германии за поставку IRIS-T.
"Мы понимаем сейчас план поставки. Я не буду говорить сейчас обо всех деталях, но план – на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важна помощь. Это не значит, что столько лет будет война. Мы хотим, чтобы война закончилась. Но Украину, нашу землю и покой наших людей надо защищать качественными системами ПВО", – отметил Зеленский.
Он выразил благодарность Германии за то, что сейчас есть понимание путей реализации этого проекта на ближайшие три года.
"Украина рассчитывает не только на получение дополнительных систем IRIS-T, но и на локализацию их производства. Наши компании будут участвовать в проектах (производства. – Ред.) ПВО и в Германии", – сказал Зеленский.
- 28 мая Зеленский прибыл с визитом в Германию. Тогда же канцлер ФРГ Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
- В тот день Украина и Германия заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования.
- 12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает поставки дальнобойных ракет Taurus в Украину.