Зеленский: Германия имеет трехлетний план поставок систем ПВО IRIS-T в Украину

Украина рассчитывает не только на получение дополнительных систем Iris-T, но и на локализацию их производства, добавил президент

ПВО Iris-T (Фото: wikipedia.org)

Германия разработала план поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украину, рассчитанный на трехлетний период. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, которую транслировало Суспильне.

Зеленский отметил, что Украина благодарна Германии за поставку IRIS-T.

"Мы понимаем сейчас план поставки. Я не буду говорить сейчас обо всех деталях, но план – на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важна помощь. Это не значит, что столько лет будет война. Мы хотим, чтобы война закончилась. Но Украину, нашу землю и покой наших людей надо защищать качественными системами ПВО", – отметил Зеленский.

Он выразил благодарность Германии за то, что сейчас есть понимание путей реализации этого проекта на ближайшие три года.

"Украина рассчитывает не только на получение дополнительных систем IRIS-T, но и на локализацию их производства. Наши компании будут участвовать в проектах (производства. – Ред.) ПВО и в Германии", – сказал Зеленский.