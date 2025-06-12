Зеленський: Німеччина має трирічний план постачання систем ППО IRIS-T в Україну

Україна розраховує не лише на отримання додаткових систем IRIS-T, а й на локалізацію їх виробництва, додав президент

ППО Iris-T (Фото: wikipedia.org)

Німеччина розробила план постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україну, розрахований на трирічний період. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, яку транслювало Суспільне.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна Німеччині за постачання IRIS-T.

"Ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити зараз про всі деталі, але план – на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Але Україну, нашу землю і спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО", – наголосив Зеленський.

Він висловив також подяку Німеччині за те, що зараз є розуміння шляхів реалізації цього проєкту на найближчі три роки.

"Україна розраховує не лише на отримання додаткових систем IRIS-T, а й на локалізацію їх виробництва. Наші компанії братимуть участь у проєктах (виробництва. – Ред.) ППО і в Німеччині", – сказав Зеленський.