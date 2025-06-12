Зеленський: Німеччина має трирічний план постачання систем ППО IRIS-T в Україну
Німеччина розробила план постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україну, розрахований на трирічний період. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, яку транслювало Суспільне.
Зеленський зазначив, що Україна вдячна Німеччині за постачання IRIS-T.
"Ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити зараз про всі деталі, але план – на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Але Україну, нашу землю і спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО", – наголосив Зеленський.
Він висловив також подяку Німеччині за те, що зараз є розуміння шляхів реалізації цього проєкту на найближчі три роки.
"Україна розраховує не лише на отримання додаткових систем IRIS-T, а й на локалізацію їх виробництва. Наші компанії братимуть участь у проєктах (виробництва. – Ред.) ППО і в Німеччині", – сказав Зеленський.
- 28 травня Зеленський прибув із візитом до Німеччини. Тоді ж канцлер ФРН Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.
- Того дня Україна й Німеччина уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.
- 12 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не розглядає постачання далекобійних ракет Taurus до України.