Посол у Німеччині: Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T

ППО IRIS-T (Фото: wikipedia.org)

Україна замовила у Німеччини 18 систем IRIS-T SLM, сім з них уже отримала, а ще 11 мають надійти пізніше. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю Європейській правді.

Дипломат уточнив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності.

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"Це – єдиний комплекс", – підкреслив посол.

На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас у Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти пʼять систем. Втім, насправді нам потрібно 10 і більше", – зазначив Макеєв.

Він уточнив, що пʼять чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні.

"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Утім, можливо, хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – підсумував посол.