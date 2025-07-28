Посол у Німеччині: Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T
Україна замовила у Німеччини 18 систем IRIS-T SLM, сім з них уже отримала, а ще 11 мають надійти пізніше. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю Європейській правді.
Дипломат уточнив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності.
"Це – єдиний комплекс", – підкреслив посол.
На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.
"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас у Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти пʼять систем. Втім, насправді нам потрібно 10 і більше", – зазначив Макеєв.
Він уточнив, що пʼять чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні.
"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Утім, можливо, хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – підсумував посол.
- 12 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина розробила план постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T в Україну, розрахований на трирічний період.
- 23 липня Spiegel повідомляв, що Україна не отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року.
- 24 липня президент нагадав, що Україні потрібно 10 систем Patriot. Офіційно підтверджено три: дві – від Німеччини та одну – від Норвегії.
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