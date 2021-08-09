UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Великобритании: Мы выполняем Будапештский меморандум, его нужно использовать

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 13:50
Посол Великобритании: Мы выполняем Будапештский меморандум, его нужно использовать - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот видео 1+1)

Великобритания выполняет условия Будапештского меморандума, уверена британский посол в Украине Мелинда Симмонс. Об этом она заявила в интервью ВВС News Україна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Симмонс, с момента подписания Будапештского меморандума Великобритания делала все, чего он требовал.

"Там было два обязательства, разве не так? Страны-подписанты не прибегают к агрессии против Украины, в случае, если такое произойдет, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности согласно с международным правом. Вот под чем мы подписались. Мы не нападали на Украину. И мы привлекаем агрессора к ответственности в международной системе", – заявила она.

Ключевой вопрос, связанный с меморандумом, это его нарушение Россией, считает Симмонс. "Россия должна выполнять то, под чем она подписалась", – заявила она.

Посол не согласна с утверждением, что подписание меморандума ничего не решало, и подчеркнула, что дипломатические действия, которым не придается большого значения, являются важными. Она привела в пример реакцию ОБСЕ на сосредоточение российских войск на границе с Украиной, которая "подняла дипломатическую цену за соответствующие действия", и постоянное внимание Британии в ООН к вопросам Крыма и Донбасса.

Симмонс призвала использовать механизмы Будапештского меморандума, не воспринимая его, как данность. Она заявила, что Британия всегда была и будет готова участвовать в переговорах в формате Будапештского меморандума.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой, президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором.
  • Вопрос о выполнении Будапештского меморандума был задан избирателям по инициативе президента Владимира Зеленского во время проведения местных выборов 25 октября.
  • В Офисе президента рассчитывали получить от украинцев мандат на то, чтобы потребовать выполнения условий меморандума.
  • В феврале 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение гарантий Будапештского меморандума странами-подписантами является "предательством Украины", а его подписание – "большая ошибка".
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России будапештский меморандум мелинда симмонс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 