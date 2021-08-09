Посол Великобритании: Мы выполняем Будапештский меморандум, его нужно использовать

Великобритания выполняет условия Будапештского меморандума, уверена британский посол в Украине Мелинда Симмонс. Об этом она заявила в интервью ВВС News Україна.

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По словам Симмонс, с момента подписания Будапештского меморандума Великобритания делала все, чего он требовал.

"Там было два обязательства, разве не так? Страны-подписанты не прибегают к агрессии против Украины, в случае, если такое произойдет, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности согласно с международным правом. Вот под чем мы подписались. Мы не нападали на Украину. И мы привлекаем агрессора к ответственности в международной системе", – заявила она.

Ключевой вопрос, связанный с меморандумом, это его нарушение Россией, считает Симмонс. "Россия должна выполнять то, под чем она подписалась", – заявила она.

Посол не согласна с утверждением, что подписание меморандума ничего не решало, и подчеркнула, что дипломатические действия, которым не придается большого значения, являются важными. Она привела в пример реакцию ОБСЕ на сосредоточение российских войск на границе с Украиной, которая "подняла дипломатическую цену за соответствующие действия", и постоянное внимание Британии в ООН к вопросам Крыма и Донбасса.

Симмонс призвала использовать механизмы Будапештского меморандума, не воспринимая его, как данность. Она заявила, что Британия всегда была и будет готова участвовать в переговорах в формате Будапештского меморандума.

СПРАВКА. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой , президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором.

Вопрос о выполнении Будапештского меморандума был задан избирателям по инициативе президента Владимира Зеленского во время проведения местных выборов 25 октября.

В Офисе президента рассчитывали получить от украинцев мандат на то, чтобы потребовать выполнения условий меморандума.

В феврале 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение гарантий Будапештского меморандума странами-подписантами является "предательством Украины", а его подписание – "большая ошибка".

Денис Юдин

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