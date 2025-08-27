Посол Зеркаль: Путин представляет Зеленского по встрече в 2019 году, но сейчас он другой

Все заявления России о якобы готовности к встрече – это попытка произвести впечатление на Трампа, чтобы он был доволен

Лана Зеркаль (Фото: facebook.com/lana.zerkal)

У российского диктатора Владимира Путина были две цели встречи на Аляске: легитимизировать себя и "военные достижения" России в виде захваченных территорий Украины. Если он встретится с президентом Владимиром Зеленским, у него возникнут дополнительные проблемы. заявила в интервью LIGA.net чрезвычайный и полномочный Посол Лана Зеркаль.

По ее словам, понимание Зеленского Путиным основано на опыте встречи в декабре 2019 года.

"Понимание основано на том опыте, который был у Путина в декабре 2019 года, когда он думал, что все его пожелания и прихоти уже согласованы украинской делегацией, они приедут только для того, чтобы их легализовать. Но этого не произошло... У нас уже другой Зеленский", – говорит Зеркаль.

Но сейчас возникла другая ситуация, которую фактически создал сам Путин – это нарратив о якобы "нелегитимности" украинского президента.

Все заявления о том, что Кремль считает Зеленского "де-факто главой режима" в Украине, звучат для того, чтобы произвести впечатление на США.

"Это делается для того, чтобы создать впечатление, что они настроены конструктивно и что дедушка Трамп должен быть доволен их поведением, что они ведут себя соответственно и не против теоретической возможности этой встречи", – сказала посол.