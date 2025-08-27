Посолка Зеркаль: Розуміння Путіним Зеленського базуються на зустрічі 2019 року, але зараз він інший
У російського диктатора Володимира Путіна було дві цілі зустрічі на Алясці: легітимізувати себе та "військові надбання" Росії у вигляді захоплених територій України. Якщо він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, у нього виникнуть додаткові проблеми, заявила в інтерв'ю LIGA.net надзвичайний та повноважний посол Лана Зеркаль.
За її словами, розуміння Путіним Зеленського базується на досвіді зустрічі в грудні 2019 року.
"Розуміння базується на тому досвіді, який був у Путіна в грудні 2019 року, коли він думав, що всі його побажання і забаганки вже погоджені українською делегацією, вони приїдуть тільки їх легалізувати. А цього не сталося... У нас вже інший Зеленський", – каже Зеркаль.
Але зараз виникла інша ситуація, яку створив, фактично, сам Путін – це наратив про нібито "нелегітимність" українського президента.
Усі заяви про те, що Кремль вважає Зеленського "де-факто головою режиму" в Україні звучать для того, щоб справити враження на США.
"Це для того, щоб створити враження, що вони налаштовані конструктивно і що дідусь Трамп має бути задоволений їхньою поведінкою, що вони поводяться відповідно і не заперечують теоретичну можливість цієї зустрічі", – сказала посол.
- 25 серпня Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним і заявив, що спостерігатиме два тижні, після "рішуче втрутиться".
- 27 серпня Віткофф заявив, що вірить у те, що Путін хоче завершити війну. За його словами, пропозиція – на столі. Також цього тижня відбудеться його зустріч із представниками України у Нью-Йорку.
