"Пропозиція – на столі". Віткофф вірить, що Путін хоче завершити війну
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вірить в те, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче миру, і наголосив, що пропозиція вже на столі. Про це він сказав у програмі "Спеціальний репортаж" на американському телеканалі Fox News.
Відповідаючи на запитання ведучого, чи казав Путін під час саміту на Алясці, що він нібито хоче завершити війну, Віткофф сказав: "Абсолютно. Мирна пропозиція – на столі. Він безумовно це сказав. Сподіваюсь, він дотримається цього".
Ведучий наголосив, що, на думку критиків, Путін просто веде розсудливу гру з усіма.
"Я думаю, що він доклав сумлінних зусиль, щоб залучитися [до процесу мирного врегулювання]. Він, безумовно, доклав зусиль на саміті на Алясці, але це дуже складний конфлікт", – відповів Віткофф.
- Цього тижня Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. Каже, це "важливий сигнал" в контексті можливої майбутньої зустрічі Зеленського з Путіним.
- Зеленський вже теж анонсував, що цього тижня відбудеться зустріч американської та української команд щодо підготовки до можливих перемовин.
