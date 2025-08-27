"Пропозиція – на столі". Віткофф вірить, що Путін хоче завершити війну

Спецпосланець Трампа вважає, що Путін доклав "сумлінних зусиль", беручи участь у переговорах на Алясці, та вірить в його нібито прагнення до миру

Стів Віткофф (Фото: AL DRAGO / EPA)

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вірить в те, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче миру, і наголосив, що пропозиція вже на столі. Про це він сказав у програмі "Спеціальний репортаж" на американському телеканалі Fox News.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи казав Путін під час саміту на Алясці, що він нібито хоче завершити війну, Віткофф сказав: "Абсолютно. Мирна пропозиція – на столі. Він безумовно це сказав. Сподіваюсь, він дотримається цього".

Ведучий наголосив, що, на думку критиків, Путін просто веде розсудливу гру з усіма.

"Я думаю, що він доклав сумлінних зусиль, щоб залучитися [до процесу мирного врегулювання]. Він, безумовно, доклав зусиль на саміті на Алясці, але це дуже складний конфлікт", – відповів Віткофф.