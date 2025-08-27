"Предложение – на столе". Уиткофф верит, что Путин хочет завершить войну

Спецпосланник Трампа считает, что Путин приложил "добросовестные усилия", участвуя в переговорах на Аляске, и верит в его якобы стремление к миру

Стив Уиткофф (Фото: AL DRAGO / EPA)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф верит в то, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет мира, и подчеркнул, что предложение уже на столе. Об этом он сказал в программе "Специальный репортаж" на американском телеканале Fox News.

Отвечая на вопрос ведущего, говорил ли Путин во время саммита на Аляске, что он якобы хочет завершить войну, Уиткофф сказал: "Абсолютно. Мирное предложение – на столе. Он определенно это сказал. Надеюсь, он будет придерживаться этого".

Ведущий отметил, что, по мнению критиков, Путин просто ведет рассудительную игру со всеми.

"Я думаю, что он приложил добросовестные усилия, чтобы вовлечься [в процесс мирного урегулирования]. Он, безусловно, приложил усилия на саммите на Аляске, но это очень сложный конфликт", – ответил Уиткофф.