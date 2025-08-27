"Предложение – на столе". Уиткофф верит, что Путин хочет завершить войну
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф верит в то, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет мира, и подчеркнул, что предложение уже на столе. Об этом он сказал в программе "Специальный репортаж" на американском телеканале Fox News.
Отвечая на вопрос ведущего, говорил ли Путин во время саммита на Аляске, что он якобы хочет завершить войну, Уиткофф сказал: "Абсолютно. Мирное предложение – на столе. Он определенно это сказал. Надеюсь, он будет придерживаться этого".
Ведущий отметил, что, по мнению критиков, Путин просто ведет рассудительную игру со всеми.
"Я думаю, что он приложил добросовестные усилия, чтобы вовлечься [в процесс мирного урегулирования]. Он, безусловно, приложил усилия на саммите на Аляске, но это очень сложный конфликт", – ответил Уиткофф.
- На этой неделе Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. Говорит, это "важный сигнал" в контексте возможной предстоящей встречи Зеленского с Путиным.
- Зеленский уже тоже анонсировал, что на этой неделе состоится встреча американской и украинской команд по подготовке к возможным переговорам.
