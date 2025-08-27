"Важный сигнал". На этой неделе Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

Спецпосланник Трампа верит в то, что встреча Зеленского и Путина в конце концов состоится

Стив Уиткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке. Об этом он сказал в программе "Специальный репортаж" на американском телеканале Fox News.

Телеведущий спросил Уиткоффа о перспективах двусторонней встречи на уровне президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, так как россияне сигнализируют, что этого, похоже, не произойдет. Он спросил, будет ли трехсторонняя встреча, или же каким у президента США Дональда Трампа видят дальнейший план действий.

"Прежде всего, я встречусь с украинцами на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал. Мы ежедневно разговариваем с россиянами. Думаю, мы можем увидеть двусторонние переговоры", – сказал спецпосланник Трампа.

В то же время, по мнению Уиткоффа, Трамп будет нужен за столом переговоров, чтобы завершить соглашение.