"Це важливий сигнал". Цього тижня Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. Про це він сказав у програмі "Спеціальний репортаж" на американському телеканалі Fox News.

Телеведучий запитав Віткоффа про перспективи двосторонньої зустрічі на рівні президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, адже росіяни сигналізують, що цього, схоже, не відбудеться. Він запитав, чи буде тристороння зустріч, або ж яким у президента США Дональда Трампа бачать подальший план дій.

"Перш за все, я зустрінуся з українцями цього тижня у Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми щодня розмовляємо з росіянами. Думаю, ми можемо побачити двосторонні переговори", – сказав спецпосланець Трампа.

Водночас, на думку Віткоффа, Трамп буде потрібен за столом переговорів, щоб завершити угоду.