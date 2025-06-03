Посол ЕС в Украине обвинила РФ в убийстве гражданских в ответ на операцию "Паутина"

Катарина Матернова (Фото: LIGA.net)

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова обвинила Россию в убийстве гражданских в ответ на операцию Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой была повреждена российская стратегическая авиация. Об этом она заявила в соцсети Х.

Матернова написала, что Россия обстреляла улицы Сум реактивной артиллерией, заряженной кассетными боеприпасами, в результате чего есть погибшие и раненые.

"В ответ на точный украинский удар, который не привел ни к каким жертвам среди гражданского населения, Россия снова прибегает к зверствам", – заявила она.

В результате удара по Сумам 3 июня по состоянию на 16:00 известно о четырех погибших и 25 раненых, среди которых трое детей находятся в тяжелом состоянии.