Посолка ЄС в Україні звинуватила РФ у вбивстві цивільних у відповідь на операцію "Павутина"

Катаріна Матернова (Фото: LIGA.net)

Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова звинуватила Росію у вбивстві цивільних у відповідь на операцію Служби безпеки України "Павутина", внаслідок якої було пошкоджено російську стратегічну авіацію. Про це вона заявила у соцмережі Х.

Матернова написала, що Росія обстріляла вулиці Сум реактивною артилерією, зарядженою касетними боєприпасами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

"У відповідь на точний український удар, який не призвів до ніяких жертв серед цивільного населення, Росія знову вдається до звірств", – заявила вона.

Унаслідок удару по Сумах 3 червня станом на 16:00 відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених, серед яких троє дітей перебувають у важкому стані.