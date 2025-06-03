Посолка ЄС в Україні звинуватила РФ у вбивстві цивільних у відповідь на операцію "Павутина"
Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова звинуватила Росію у вбивстві цивільних у відповідь на операцію Служби безпеки України "Павутина", внаслідок якої було пошкоджено російську стратегічну авіацію. Про це вона заявила у соцмережі Х.
Матернова написала, що Росія обстріляла вулиці Сум реактивною артилерією, зарядженою касетними боєприпасами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
"У відповідь на точний український удар, який не призвів до ніяких жертв серед цивільного населення, Росія знову вдається до звірств", – заявила вона.
Унаслідок удару по Сумах 3 червня станом на 16:00 відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених, серед яких троє дітей перебувають у важкому стані.
- Окупанти завдали удару по середмістю Сум вранці 3 червня. Попередньо, в обласному центрі було п’ять влучань з реактивної системи залпового вогню дальньої дії.
- 3 та 4 червня у Сумській громаді оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.