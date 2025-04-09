Посол США в ООН: Будем судить о миролюбии Путина по действиям России

Дороти Ши (Фото: JUSTIN LANE/EPA)

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты "не будут терпеть недобросовестные переговоры или нарушение обязательств" и сделают выводы о намерениях диктатора Владимира Путина в мирном процессе. Об этом сообщает Reuters.

"В конце концов, мы будем судить о приверженности президента Путина к прекращению огня по действиям России", — сказала Ши во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Заседание Совбеза ООН состоялось 8 апреля по просьбе Киева после ракетного удара России по Кривому Розі.

Как заявила заместитель посла Украины в ООН Кристина Гайовишин, Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня.

"В ответ на это предложение Россия наносит удары по украинским городам и селам беспилотниками, бомбами, артиллерией, баллистическими и крылатыми ракетами. Россия демонстрирует свое полное игнорирование международных мирных усилий под руководством Соединенных Штатов", – сказала она.

Дороти Ши призвала Россию "помнить, что удары, подобные тем, что были по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут нанести вред мирным усилиям", и заверила, что США не будут долго терпеть нарушения обязательств или недобросовестные переговоры.