Амбасадорка США в ООН: Будемо судити про миролюбство Путіна за діями Росії
Виконувачка обов’язків посла США в ООН Дороті Ші заявила, що Сполучені Штати "не матимуть терпіння щодо недобросовісних переговорів або порушення зобов’язань" та зроблять висновки щодо намірів диктатора Володимира Путіна у мирному процесі. Про це повідомляє Reuters.
"Зрештою ми будемо судити про прихильність президента Путіна до припинення вогню за діями Росії", — сказала Ші під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.
Засідання Радбезу ООН відбулося 8 квітня на прохання Києва після ракетного удару Росії по Кривому Розі.
Як заявила заступниця посла України в ООН Христина Гайовишин, Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.
"У відповідь на цю пропозицію Росія завдає ударів по українських містах і селах безпілотниками, бомбами, артилерією, балістичними і крилатими ракетами. Росія демонструє своє повне ігнорування міжнародних мирних зусиль під керівництвом Сполучених Штатів", – сказала вона.
Дороті Ші закликала Росію "пам'ятати, що удари, подібні до тих, що були по Кривому Розі, і страти військовополонених можуть завдати шкоди мирним зусиллям", й запевнила, що США не будуть довго терпіти порушення зобов'язань чи недобросовісні переговори.
- Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Згодом, 6 квітня, у лікарні від численних ран помер чоловік. Через декілька годин після ракетної атаки загарбники вдарили по місту "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.
- Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Розі, унаслідок якого загинули дев'ятеро дітей.