Амбасадорка США в ООН: Будемо судити про миролюбство Путіна за діями Росії

Дороті Ші (Фото: JUSTIN LANE/EPA)

Виконувачка обов’язків посла США в ООН Дороті Ші заявила, що Сполучені Штати "не матимуть терпіння щодо недобросовісних переговорів або порушення зобов’язань" та зроблять висновки щодо намірів диктатора Володимира Путіна у мирному процесі. Про це повідомляє Reuters.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Зрештою ми будемо судити про прихильність президента Путіна до припинення вогню за діями Росії", — сказала Ші під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.

Засідання Радбезу ООН відбулося 8 квітня на прохання Києва після ракетного удару Росії по Кривому Розі.

Як заявила заступниця посла України в ООН Христина Гайовишин, Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

"У відповідь на цю пропозицію Росія завдає ударів по українських містах і селах безпілотниками, бомбами, артилерією, балістичними і крилатими ракетами. Росія демонструє своє повне ігнорування міжнародних мирних зусиль під керівництвом Сполучених Штатів", – сказала вона.

Дороті Ші закликала Росію "пам'ятати, що удари, подібні до тих, що були по Кривому Розі, і страти військовополонених можуть завдати шкоди мирним зусиллям", й запевнила, що США не будуть довго терпіти порушення зобов'язань чи недобросовісні переговори.