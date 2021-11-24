Посольство предупредило граждан США о возможной опасности на границах Украины

Посольство США предупредило американских граждан, находящихся в Украине, о "необычных военных действиях России у границ Украины и в оккупированном Крыму", и что ситуация с безопасностью может измениться внезапно. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

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Граждан США просят не путешествовать в оккупированный Крым и в восточные части Донецкой и Луганской областей. Также в посольстве обращают внимание на ситуацию с COVID-19 в Украине.

"Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", – сказано в сообщении.

Дополнительные рекомендации для граждан США можно найти на сайте посольства.

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Вадим Ребрина

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