Посольство предупредило граждан США о возможной опасности на границах Украины
Посольство США предупредило американских граждан, находящихся в Украине, о "необычных военных действиях России у границ Украины и в оккупированном Крыму", и что ситуация с безопасностью может измениться внезапно. Об этом сообщает пресс-служба посольства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Граждан США просят не путешествовать в оккупированный Крым и в восточные части Донецкой и Луганской областей. Также в посольстве обращают внимание на ситуацию с COVID-19 в Украине.
"Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", – сказано в сообщении.
Дополнительные рекомендации для граждан США можно найти на сайте посольства.
- С конца октября 2021 года американские СМИ сообщали, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- В то же время украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска.
- 12 ноября глава МИД Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- 18 ноября после встречи министров обороны Украины и США Резникова и Остина было заявлено, что Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы для украинских границ.
Читайте также: США бьют тревогу, Зеленский просит – без паники. Реально ли новое вторжение России в Украину
Комментарии