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Посольство предупредило граждан США о возможной опасности на границах Украины

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24.11.2021, 16:44
Посольство предупредило граждан США о возможной опасности на границах Украины - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Посольство США предупредило американских граждан, находящихся в Украине, о "необычных военных действиях России у границ Украины и в оккупированном Крыму", и что ситуация с безопасностью может измениться внезапно. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

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Граждан США просят не путешествовать в оккупированный Крым и в восточные части Донецкой и Луганской областей. Также в посольстве обращают внимание на ситуацию с COVID-19 в Украине.

"Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", – сказано в сообщении.

Дополнительные рекомендации для граждан США можно найти на сайте посольства.

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Вадим Ребрина
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США Донбасс граница Крым
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