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Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия – главное препятствие на пути к миру

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 14:04
Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия – главное препятствие на пути к миру - Фото
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Россия – главное препятствие на пути к миру на Донбассе, она должна вывести оружие и войска, которые контролирует. Об этом посольство США в Украине заявило Суспільному, комментируя переговоры замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москве.

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Дипломатов попросили отреагировать на слова замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который заявил, что Нуланд якобы поддержала автономию временно оккупированных территорий.

В посольстве ответили, что дипломаты, как правило, не разглашают содержания закрытых переговоров. Однако там подчеркнули: США неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в условиях российской агрессии.

При этом американские дипломаты подчеркнули, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и работать над прекращением конфликта на Донбассе. Они добавили, что "главное препятствие на пути к миру – это Россия", ведь она этот конфликт начала и несет полную ответственность за его прекращение.

"Мы решительно призываем РФ полностью выполнить свои минские обязательства, вывести из Украины свое оружие и силы, которыми она управляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – подытожили в посольстве США.

Читайте также: На следующей неделе Украину посетит министр обороны США – спикер Пентагона

Марк Сировой
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Донбасс переговоры Посольство США виктория нуланд дмитрий козак
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