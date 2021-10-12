На следующей неделе Украину посетит министр обороны США – спикер Пентагона
На следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин приедет в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби на брифинге.
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Министр обороны США на следующей неделе отправится в Европу. У него запланированы визиты в Украину, Грузию, Румынию и в Брюссель на встречу министров обороны НАТО.
"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, и он завершит этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО", – сказал Кирби.
Более подробно о европейской поездке Остина Пентагон сообщит в ближайшие дни, отметил спикер.
О запланированном на осень визите Остина в Украину стало известно 1 сентября. Президент Владимир Зеленский рассказал тогда, что американская делегация вместе с украинскими властями будет работать над рамочным оборонительным соглашением, которое подписали 31 августа Украина и США в Вашингтоне.
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