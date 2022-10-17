Посольство США об ударах по Киеву: Это позорные атаки. Мы будем с Украиной
17.10.2022, 12:06
Бриджит Бринк (фото - ЕРА)
Утренние удары дронами-камикадзе по Киеву – это позорные атаки России. США будут вместе с Украиной столько, сколько нужно, заявило посольство Соединенных Штатов в Киеве.
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"Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры", – заявили в посольстве.
Там добавили, что восхищаются силой и стойкостью украинского народа.
"Мы будем с вами столько, сколько нужно", – подытожили в посольстве.
- 10 октября после массированного ракетного удара РФ по Киеву посольства США и других западных партнеров продолжили работать в столице, несмотря на попытку российских Telegram-каналов разогнать фейк о якобы их эвакуации.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева. Есть попадание по жилому дому и энергетической инфраструктуре.
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