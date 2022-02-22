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Посольство США потроллило Россию. Что было на месте Киева и Москвы тысячу лет назад: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 16:26
Посольство США потроллило Россию. Что было на месте Киева и Москвы тысячу лет назад: фото - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Посольство США после вчерашней речи президента РФ Владимира Путина, в которой он заявил о своем решении признать оккупированные территории Донбасса "республиками" и долго излагал свое искаженное видение истории Украины, решило напомнить, как выглядела территория Киева 1000 лет назад, и что в это время было на месте Москвы.

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Вчера, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ Путин в видеообращении заявил о решении признать террористов на Донбассе.

Эту речь он растянул почти на час, но о Донбассе там было не так много. Путин больше говорил об Украине в целом и о своей версии украинской истории. Обращение он начал с того, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией", "это Украина Владимира Ильича Ленина" и ряда других лживых нарративов Кремля.

Сегодня такой пост появился в Twitter американского посольства:

Посольство США потроллило Россию. Что было на месте Киева и Москвы тысячу лет назад: фото
 

Читайте также: "Донбассом может не ограничиться". Зачем Путин признал террористов и чем ответит Зеленский

Оксана Житнюк
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история Москва киев Посольство США
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