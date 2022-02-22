Посольство США потроллило Россию. Что было на месте Киева и Москвы тысячу лет назад: фото
Посольство США после вчерашней речи президента РФ Владимира Путина, в которой он заявил о своем решении признать оккупированные территории Донбасса "республиками" и долго излагал свое искаженное видение истории Украины, решило напомнить, как выглядела территория Киева 1000 лет назад, и что в это время было на месте Москвы.
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Вчера, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ Путин в видеообращении заявил о решении признать террористов на Донбассе.
Эту речь он растянул почти на час, но о Донбассе там было не так много. Путин больше говорил об Украине в целом и о своей версии украинской истории. Обращение он начал с того, что "современная Украина целиком и полностью создана Россией", "это Украина Владимира Ильича Ленина" и ряда других лживых нарративов Кремля.
Сегодня такой пост появился в Twitter американского посольства:
- 21 февраля Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, сейчас фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина. Правительство Германии уже объявило о решении остановить сертификацию Северного потока–2 в ответ на российскую агрессию против Украины. ЕС готовит обширный пакет санкций, его должны представить сегодня.
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