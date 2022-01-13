Постпред Украины о заседании ОБСЕ: Еще одна маленькая дипломатическая победа Украины

Постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что сегодняшнее заседание ОБСЕ было еще одной маленькой дипломатической победой Украины, передает корреспондент Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Цымбалюка, он пытался донести до всех партнеров, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы. Прекращение российской агрессии и оккупации Крыма и ОРДЛО "будет лучшей гарантией безопасности в Европе", подчеркнул дипломат.

"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязывание российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности или планов безопасности", – сказал Цымбалюк.

Сегодня в Вене прошел третий и заключительный раунд международных переговоров, которые были организованы из-за угрозы нового вторжения России в Украину и ультиматумов Москвы в адрес США и НАТО. Сегодня общение проходило в рамках постоянного совета ОБСЕ.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад дал "предельно ясный" отказ на требования Москвы прекратить расширение НАТО.

США призвали Россию отказаться от шантажа, угроз и агрессии, если та действительно хочет диалога для укрепления безопасности в Европе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры с США о безопасности зашли в тупик, и Москва не видит оснований для их продолжения.

В МИД РФ заявили, что Запад должен "определиться": выполнить ультимативные требования Кремля по "гарантиям безопасности" или столкнуться с "очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ", которые могут иметь "необратимые последствия".

Читайте также: Риск войны в Европе сейчас больший, чем когда-либо за последние 30 лет – Польша в ОБСЕ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.