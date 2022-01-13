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Постпред Украины о заседании ОБСЕ: Еще одна маленькая дипломатическая победа Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 22:17
Постпред Украины о заседании ОБСЕ: Еще одна маленькая дипломатическая победа Украины - Фото
Евгений Цымбалюк (фото - radiosvoboda.org)

Постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что сегодняшнее заседание ОБСЕ было еще одной маленькой дипломатической победой Украины, передает корреспондент Радио Свобода.

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По словам Цымбалюка, он пытался донести до всех партнеров, что безопасность Украины равна безопасности всей Европы. Прекращение российской агрессии и оккупации Крыма и ОРДЛО "будет лучшей гарантией безопасности в Европе", подчеркнул дипломат.

"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязывание российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности или планов безопасности", – сказал Цымбалюк.

  • Сегодня в Вене прошел третий и заключительный раунд международных переговоров, которые были организованы из-за угрозы нового вторжения России в Украину и ультиматумов Москвы в адрес США и НАТО. Сегодня общение проходило в рамках постоянного совета ОБСЕ. 
  • Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад дал "предельно ясный" отказ на требования Москвы прекратить расширение НАТО.
  • США призвали Россию отказаться от шантажа, угроз и агрессии, если та действительно хочет диалога для укрепления безопасности в Европе.
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры с США о безопасности зашли в тупик, и Москва не видит оснований для их продолжения.
  • В МИД РФ заявили, что Запад должен "определиться": выполнить ультимативные требования Кремля по "гарантиям безопасности" или столкнуться с "очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ", которые могут иметь "необратимые последствия". 

Читайте также: Риск войны в Европе сейчас больший, чем когда-либо за последние 30 лет – Польша в ОБСЕ

Вадим Ребрина
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Россия безопасность обсе Евгений Цымбалюк
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