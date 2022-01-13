Риск войны в Европе сейчас больший, чем когда-либо за последние 30 лет – Польша в ОБСЕ

Угроза войны в европейском регионе сейчас выше чем когда-либо за последние 30 лет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау, передает Reuters.

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В своем обращении к представителям 57 стран-членов ОБСЕ Рау упомянул напряженность в Украине, Грузии, Армении и Молдове – во всех странах с активными или замороженными конфликтами, стороной которых является Россия.

"Похоже, что риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет", – сказал председатель ОБСЕ.

Дипломат призвал использовать формат ОБСЕ для снижения напряженности и подчеркнул, что нынешний кризис угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы.

"В течение нескольких недель мы сталкиваемся с перспективой крупной военной эскалации в Восточной Европе", – сказал Рау.

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Наталия Медведева

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