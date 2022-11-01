Пострадавшие от войны украинцы подают иск в Высокий суд Лондона против Путина и ЧВК Вагнер

Пострадавшие от российской войны против Украины, представляемые британской юридической компанией McCue Jury & Partners, объявили о подаче гражданского иска в Высокий суд Лондона против российского диктатора Владимира Путина и подконтрольной Кремлю частной военной компании Вагнера и ее основателя Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте McCue Jury & Partners.

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Согласно сообщению, это дело является частью более широкой кампании юридического противостояния гражданского общества, осуществляемой международной группой юристов, следователей и активистов. В скором времени аналогичные дела будут инициированы также в США.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина поддерживает эту кампанию.

Компания отмечает, что впервые жертвы подали в суд на ЧВК Вагнера "за умышленное причинение вреда и страданий путем использования терроризма как инструмента войны для продвижения уголовных амбиций преступного президента".

Этот судебный иск продемонстрирует использование террористических методов и заговора между группой Вагнера, Путиным и его клептократией в целях террора украинского народа. Таким образом, Великобритания будет стремиться добиться выплаты справедливых компенсаций жертвам.

Юристы напомнили, что миллиарды долларов активов, связанных с ЧВК Вагнера, Путиным и его клептократами, были заморожены в соответствии с санкциями по всему миру, однако еще больше активов остаются размороженными и продолжают подпитывать российскую военную машину. Это и другие дела в рамках кампании могут помочь гарантировать, что ни один из замороженных активов не будет возвращен военным преступникам, их военный бюджет будет опустошен, а средства перейдут непосредственно к пострадавшим.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон тоже поддержал эту кампанию.

McCue Jury & Partners призвала членов мирового сообщества, желающих поддержать кампанию внести свой финансовый вклад в эту инициативу. Юристы установили первоначальную сумму на реализацию кампании в размере 1 млн фунтов стерлингов.

23 октября британская разведка сообщила, что Россия прилагает усилия для подготовки глубокой обороны за линией фронта – так называемой "линии Вагнера". Ее укрепления сфотографировал спутник Maxar.

По данным ГУР, ЧВК Вагнера начала массово рекрутировать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

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Вадим Ребрина

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