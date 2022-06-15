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Потери оккупантов в Украине: ВСУ насбивали ракет, минус машина спецтехники и 250 россиян

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15.06.2022, 08:59
Потери оккупантов в Украине: ВСУ насбивали ракет, минус машина спецтехники и 250 россиян - Фото
Украинские силы обороны (фото - штаб ООС)

На 15 июня ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 32 750 военнослужащих. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 15 июня:

личного состава — около 32 750 человек (+250 за прошедшие сутки);
танков — 1440 единиц (+6);
боевых бронированных машин — 3528 (+25);
артиллерийских систем — 722 (+1);
РСЗО — 230 (+1);
средств ПВО — 97 (0);
самолетов — 213 (0);
вертолетов — 179 (+1);
автотехники — 2485 (+12);
кораблей/катеров — 13 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 591 (+3);
спецтехники — ​​55 (+1);
крылатых ракет — 129 (+4).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском и Северодонецком направлениях фронта, уточнили в Генштабе.

Потери оккупантов в Украине: ВСУ насбивали ракет, минус машина спецтехники и 250 россиян
  • ISW пишет, что по завершении битвы за Северодонецк, независимо от ее результата, ВСУ "получат шанс" возобновить контрнаступление на оперативном уровне.
  • 23 мая власти признали, что от ракетного удара России по Десне погибли почти 90 человек.
  • 1 июня президент Зеленский сообщил, что Украина каждый день теряет 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.

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Евгений Пилипенко
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