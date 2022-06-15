Потери оккупантов в Украине: ВСУ насбивали ракет, минус машина спецтехники и 250 россиян

На 15 июня ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 32 750 военнослужащих. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 15 июня:

личного состава — около 32 750 человек (+250 за прошедшие сутки);

танков — 1440 единиц (+6);

боевых бронированных машин — 3528 (+25);

артиллерийских систем — 722 (+1);

РСЗО — 230 (+1);

средств ПВО — 97 (0);

самолетов — 213 (0);

вертолетов — 179 (+1);

автотехники — 2485 (+12);

кораблей/катеров — 13 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 591 (+3);

спецтехники — ​​55 (+1);

крылатых ракет — 129 (+4).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском и Северодонецком направлениях фронта, уточнили в Генштабе.

ISW пишет, что по завершении битвы за Северодонецк, независимо от ее результата, ВСУ "получат шанс" возобновить контрнаступление на оперативном уровне.

23 мая власти признали, что от ракетного удара России по Десне погибли почти 90 человек.

1 июня президент Зеленский сообщил, что Украина каждый день теряет 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.

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Евгений Пилипенко

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