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Потери РФ: ВСУ уничтожили 720 оккупантов, 19 артсистем и 41 крылатую ракету

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 08:29
Потери РФ: ВСУ уничтожили 720 оккупантов, 19 артсистем и 41 крылатую ракету - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 720 российских оккупантов, 19 артиллерийских систем и 41 крылатую ракету за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты атакуют в районе Купянска, Лимана и Бахмута.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 224 630 человек (+720);

— танков — 4030 (+6);

— боевых бронированных машин — 7806 (+2);

— артиллерийских систем — 4034 (+19);

— РСЗО — 624 (+5);,

— средств ПВО — 385 (+2);

— самолетов — 314;

— вертолетов — 308;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3472 (+12);

— крылатых ракет — 1259 (+41);

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 6735 (+4);

— специальной техники — 552 (+4).

  • 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед. 

Читайте также: ВСУ под Бахмутом пытались словами убедить оккупантов идти домой – видео

Наталья Медведева
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