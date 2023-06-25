Потери РФ: ВСУ уничтожили 720 оккупантов, 19 артсистем и 41 крылатую ракету
Вооруженные Силы Украины уничтожили 720 российских оккупантов, 19 артиллерийских систем и 41 крылатую ракету за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты атакуют в районе Купянска, Лимана и Бахмута.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 224 630 человек (+720);
— танков — 4030 (+6);
— боевых бронированных машин — 7806 (+2);
— артиллерийских систем — 4034 (+19);
— РСЗО — 624 (+5);,
— средств ПВО — 385 (+2);
— самолетов — 314;
— вертолетов — 308;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3472 (+12);
— крылатых ракет — 1259 (+41);
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 6735 (+4);
— специальной техники — 552 (+4).
- 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.
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