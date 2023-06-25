Втрати РФ: ЗСУ знищили 720 окупантів, 19 артсистем та 41 крилату ракету
Збройні Сили України знищили 720 російських окупантів, 19 артилерійських систем та 41 крилату ракету за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що окупанти атакують у районі Куп'янська, Лимана та Бахмута.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 224 630 осіб (+720):
- танків – 4030 (+6);
- бойових броньованих машин – 7806 (+2);
- артилерійських систем – 4034 (+19);
- РСЗВ – 624 (+5);
- засобів ППО – 385 (+2);
- літаків – 314;
- вертольотів – 308;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12);
- крилатих ракет – 1259 (+41);
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4);
- спеціальної техніки – 552 (+4).
- 24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.
Читайте також: ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео
Коментарі