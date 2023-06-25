Втрати РФ: ЗСУ знищили 720 окупантів, 19 артсистем та 41 крилату ракету

Збройні Сили України знищили 720 російських окупантів, 19 артилерійських систем та 41 крилату ракету за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що окупанти атакують у районі Куп'янська, Лимана та Бахмута.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 224 630 осіб (+720):

- танків – 4030 (+6);

- бойових броньованих машин – 7806 (+2);

- артилерійських систем – 4034 (+19);

- РСЗВ – 624 (+5);

- засобів ППО – 385 (+2);

- літаків – 314;

- вертольотів – 308;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12);

- крилатих ракет – 1259 (+41);

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4);

- спеціальної техніки – 552 (+4).

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

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