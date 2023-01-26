Потери России: минус 780 оккупантов, 17 артсистем, 61 единица техники и вертолет за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 780 оккупантов, 17 артиллерийских систем, 61 единицу техники и сбили вертолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 123 860 (+780),
— танков — 3175 (+14),
— боевых бронированных машин — 6334 (+27),
— артиллерийских систем — 2169 (+15),
— РСЗО — 452 (+2),
— средств ПВО — 220,
— самолетов — 292 (+2),
— вертолетов — 282 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 (+6),
— крылатых ракет — 749,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19),
— специальной техники — 195 (+1).
- ВСУ отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.
- Недавно командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз лично приехал на Бахмутское направление.
- Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.
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