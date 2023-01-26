Потери России: минус 780 оккупантов, 17 артсистем, 61 единица техники и вертолет за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 780 оккупантов, 17 артиллерийских систем, 61 единицу техники и сбили вертолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 123 860 (+780),

— танков — 3175 (+14),

— боевых бронированных машин — 6334 (+27),

— артиллерийских систем — 2169 (+15),

— РСЗО — 452 (+2),

— средств ПВО — 220,

— самолетов — 292 (+2),

— вертолетов — 282 (+1),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 (+6),

— крылатых ракет — 749,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19),

— специальной техники — 195 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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