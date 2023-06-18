Потери России. Уничтожено 650 оккупантов, семь танков, 13 единиц артиллерии

Армия России в течение 17 июня потеряла 650 военных, семь танков, более десятка единиц артиллерии и два вертолета. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 220 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 219 820 (+650) человек ликвидировано,

→ танков – 3984 (+7),

→ боевых бронированных машин – 7729 (+23),

→ артиллерийских систем – 3847 (+13),

→ РСЗО – 610 (+1),

→ средств ПВО – 364 (+2),

→ самолетов – 314 (0),

→ вертолетов – 304 (+2),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),

→ крылатых ракет – 1211 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),

→ спецтехники – 522 (+2).

Генштаб ВСУ 17 июня заявил, что сержантский и рядовой состав российской армии, независимо от тяжести и сложности ранения, лечат на временно захваченных территориях Украины. В Россию эвакуируют только офицеров.

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