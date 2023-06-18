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Потери России. Уничтожено 650 оккупантов, семь танков, 13 единиц артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 08:58
Потери России. Уничтожено 650 оккупантов, семь танков, 13 единиц артиллерии - Фото
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Армия России в течение 17 июня потеряла 650 военных, семь танков, более десятка единиц артиллерии и два вертолета. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 220 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 219 820 (+650) человек ликвидировано,
→ танков – 3984 (+7),
→ боевых бронированных машин – 7729 (+23),
→ артиллерийских систем – 3847 (+13),
→ РСЗО – 610 (+1),
→ средств ПВО – 364 (+2),
→ самолетов – 314 (0),
→ вертолетов – 304 (+2),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
→ крылатых ракет – 1211 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),
→ спецтехники – 522 (+2).

Потери России. Уничтожено 650 оккупантов, семь танков, 13 единиц артиллерии
  • Генштаб ВСУ 17 июня заявил, что сержантский и рядовой состав российской армии, независимо от тяжести и сложности ранения, лечат на временно захваченных территориях Украины. В Россию эвакуируют только офицеров.

Читайте также: ВСУ продвигаются и закрепляются на юге, не потеряли ни одной позиции на востоке – Маляр

Андрей Водяный
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войнапотеригенштаб
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