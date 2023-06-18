Втрати Росії. Знищено 650 окупантів, сім танків, 13 одиниць артилерії
Армія Росії протягом 17 червня втратила 650 військових, сім танків, понад десяти одиниць артилерії й два гелікоптери. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 220 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано,
→ танків – 3984 (+7),
→ бойових броньованих машин – 7729 (+23),
→ артилерійських систем – 3847 (+13),
→ РСЗВ – 610 (+1),
→ засобів ППО – 364 (+2),
→ літаків – 314 (0),
→ гелікоптерів – 304 (+2),
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
→ крилатих ракет – 1211 (0),
→ кораблів/катерів – 18 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14),
→ спецтехніки – 522 (+2).
- Генштаб ЗСУ 17 червня заявив, що сержантський і рядовий склад російської армії незалежно від тяжкості та складності поранення лікують на тимчасово захоплених територіях України. В Росію евакуюють тільки офіцерів.
Читайте також: ЗСУ просуваються та закріплюються на півдні, не втратили жодної позиції на сході – Маляр
Коментарі