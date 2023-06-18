Втрати Росії. Знищено 650 окупантів, сім танків, 13 одиниць артилерії

Армія Росії протягом 17 червня втратила 650 військових, сім танків, понад десяти одиниць артилерії й два гелікоптери. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 220 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано,

→ танків – 3984 (+7),

→ бойових броньованих машин – 7729 (+23),

→ артилерійських систем – 3847 (+13),

→ РСЗВ – 610 (+1),

→ засобів ППО – 364 (+2),

→ літаків – 314 (0),

→ гелікоптерів – 304 (+2),

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),

→ крилатих ракет – 1211 (0),

→ кораблів/катерів – 18 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14),

→ спецтехніки – 522 (+2).

Генштаб ЗСУ 17 червня заявив, що сержантський і рядовий склад російської армії незалежно від тяжкості та складності поранення лікують на тимчасово захоплених територіях України. В Росію евакуюють тільки офіцерів.

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