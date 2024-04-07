Потери России в войне в марте снизились: у минобороны Британии есть этому объяснение

Среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине несколько упало после рекордного февраля

Фото: пресс-служба Офиса президента

В марте 2024 года среднесуточное количество российских потерь в Украине снизилось до 913 человек в день. Это меньше, чем было в феврале, что объясняется некоторым понижением активности наступательных операций, считает британская разведка.

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"Среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине сократилось на 74 человека в день в течение марта 2024 года – до 913 человек в день. Снижение потерь соответствует уменьшению количества сообщений об атаках за последний месяц", — говорится в регулярно публикуемой сводке Министерства обороны Великобритании в социальной сети Х (Twitter).

По мнению британской разведки, после оккупации Авдеевки россияне взяли определенную паузу для передышки, а во-вторых, у них, возможно, была цель снизить потери перед так называемыми выборами президента России.

Всего с начала полномасштабной войны русские войска ежедневно теряли в среднем 658 человек.

"С каждым годом наблюдается рост среднесуточного уровня потерь – 400 в 2022 году, 693 – в 2023 году и 913 в первом квартале 2024 года. Рост демонстрирует, что Россия постоянно полагается на количество для поддержания давления на украинские оборонные порядки", — заявили британские.