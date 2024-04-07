Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати
Фото: 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»

Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні повідомив, що в суботу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Більшість російських атак прийшлися на два напрямки – район Бахмута й Мар'їнки.

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На Новопавлівському напрямку західніше та південніше Мар'їнки – в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка – противник 21 раз намагався прорвати оборону українських військ.

Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати
Фото: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку відбито 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати
Фото: deepstatemap.live
Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати
Фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку відбито сім атак у районі населеного пункту Терни Донецької області.

Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати
Фото: deepstatemap.live

На Херсонському напрямку ворог здійснив шість марних атак позицій українських військ.

На Авдіївському напрямку відбито п'ять атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

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На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області й Роботиного Запорізької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 820 військових, 17 танків, 54 бойові броньовані машини, 54 одиниці артилерії.

Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати
  • 5 квітня в інтерв'ю Politico голова Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні.
  • Наступного дня в Офісі прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто.
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