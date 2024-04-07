Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати

Найбільше боїв – біля Мар'їнки та Бахмута. Про ситуацію в Часовому Яру не повідомляється

Фото: 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»

Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні повідомив, що в суботу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Більшість російських атак прийшлися на два напрямки – район Бахмута й Мар'їнки.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

На Новопавлівському напрямку західніше та південніше Мар'їнки – в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка – противник 21 раз намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку відбито 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Лиманському напрямку відбито сім атак у районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив шість марних атак позицій українських військ.

На Авдіївському напрямку відбито п'ять атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області й Роботиного Запорізької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 820 військових, 17 танків, 54 бойові броньовані машини, 54 одиниці артилерії.