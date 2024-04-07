Ситуація на фронті. За добу – майже 60 бойових зіткнень: карта і втрати
Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні повідомив, що в суботу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Більшість російських атак прийшлися на два напрямки – район Бахмута й Мар'їнки.
На Новопавлівському напрямку західніше та південніше Мар'їнки – в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка – противник 21 раз намагався прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку відбито 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.
На Лиманському напрямку відбито сім атак у районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив шість марних атак позицій українських військ.
На Авдіївському напрямку відбито п'ять атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.
На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області й Роботиного Запорізької області.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 820 військових, 17 танків, 54 бойові броньовані машини, 54 одиниці артилерії.
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