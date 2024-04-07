Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке сообщил, что в субботу на фронте произошло 57 боевых столкновений. Большинство российских атак пришлось на два направления – район Бахмута и Марьинки.
На Новопавловском направлении западнее и южнее Марьинки – в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка – противник 21 раз пытался прорвать оборону украинских войск.
На Бахмутском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.
На Лиманском направлении отбиты семь атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
На Херсонском направлении враг совершил шесть безуспешных атак позиций украинских войск.
На Авдеевском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.
На Ореховском направлении враг два раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.
За сутки, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 820 военных, 17 танков, 54 боевые бронированные машины, 54 единицы артиллерии.
- 5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние три недели.
- На следующий день в Офисе прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город.