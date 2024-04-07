Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери
Фото: 10 отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс»

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке сообщил, что в субботу на фронте произошло 57 боевых столкновений. Большинство российских атак пришлось на два направления – район Бахмута и Марьинки.

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На Новопавловском направлении западнее и южнее Марьинки – в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка – противник 21 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери
Фото: deepstatemap.live

На Бахмутском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери
Фото: deepstatemap.live
Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери
Фото: deepstatemap.live

На Лиманском направлении отбиты семь атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери
Фото: deepstatemap.live

На Херсонском направлении враг совершил шесть безуспешных атак позиций украинских войск.

На Авдеевском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг два раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

За сутки, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 820 военных, 17 танков, 54 боевые бронированные машины, 54 единицы артиллерии.

Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери
  • 5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние три недели.
  • На следующий день в Офисе прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город.
войнагенштаб