Ситуация на фронте. За сутки – почти 60 боевых столкновений: карта и потери

Больше всего боев – у Марьинки и Бахмута. О ситуации в Часовом Яру не сообщается

Фото: 10 отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс»

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке сообщил, что в субботу на фронте произошло 57 боевых столкновений. Большинство российских атак пришлось на два направления – район Бахмута и Марьинки.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На Новопавловском направлении западнее и южнее Марьинки – в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка – противник 21 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

На Лиманском направлении отбиты семь атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Херсонском направлении враг совершил шесть безуспешных атак позиций украинских войск.

На Авдеевском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Ореховском направлении враг два раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

За сутки, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 820 военных, 17 танков, 54 боевые бронированные машины, 54 единицы артиллерии.