Втрати Росії у війні в березні знизились: міноборони Британії має цьому пояснення

Фото: пресслужба Офісу президента

У березні 2024 року середньодобова кількість російських втрат в Україні знизилася до 913 осіб на день. Це менше проти лютого, що пояснюється певним зниженням активності наступальних операцій, вважає британська розвідка.

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"Середньодобова кількість російських втрат (убитих і поранених) в Україні скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року – до 913 осіб на день. Зниження втрат відповідає зменшенню кількості повідомлень про атаки за останній місяць", – йдеться у зведенні, яке регулярно публікує Міністерство оборони Великої Британії у соціальній мережі Х (Twitter).

На думку британської розвідки, після окупації Авдіївки росіяни взяли певну паузу для перепочинку, а по-друге, у них, ймовірно, була мета зменшити втрати перед так званими виборами президента Росії.

Загалом із початку повномасштабної війни російські війська щодня втрачали в середньому 658 людини.

"З кожним роком спостерігається зростання середньодобового рівня втрат – 400 у 2022 році, 693 – у 2023 році і 913 у першому кварталі 2024 року. Зростання демонструє, що Росія постійно покладається на кількість для підтримання тиску на українські оборонні порядки", – заявили британські військові.