Потери России: ВСУ уничтожили 620 россиян, 44 единицы техники и 17 беспилотников за сутки
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 620 российских оккупантов, сожгли 44 единицы техники и сбили 17 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты атакуют Бахмут, дорогу на Часов Яр и Марьинку, перестали штурмовать Авдеевку, ВСУ отбили около 60 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 193 210 (+620),
— танков — 3710 (+3),
— боевых бронированных машин — 7224 (+8),
— артиллерийских систем — 2978 (+16),
— РСЗО — 550 (+3),
— средств ПВО — 304,
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17),
— крылатых ракет — 947,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30),
— специальной техники — 373 (+3).
27 апреля 2023 года в Пентагоне заявили: несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.
- 2 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия "скоро установит рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
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