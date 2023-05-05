Потери России: ВСУ уничтожили 620 россиян, 44 единицы техники и 17 беспилотников за сутки

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 620 российских оккупантов, сожгли 44 единицы техники и сбили 17 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты атакуют Бахмут, дорогу на Часов Яр и Марьинку, перестали штурмовать Авдеевку, ВСУ отбили около 60 атак на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 193 210 (+620),

— танков — 3710 (+3),

— боевых бронированных машин — 7224 (+8),

— артиллерийских систем — 2978 (+16),

— РСЗО — 550 (+3),

— средств ПВО — 304,

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17),

— крылатых ракет — 947,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30),

— специальной техники — 373 (+3).

27 апреля 2023 года в Пентагоне заявили: несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.

2 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия "скоро установит рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.

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Мілана Головань

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