Потери России: за сутки уничтожено 510 оккупантов, 21 беспилотник и 10 артсистем
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 510 россиян, сожгли 10 артиллерийских систем и 21 беспилотник за прошедшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты сосредоточены на наступлении в направлении Бахмута, Марьинки и Авдеевки, а ВСУ отбили 54 атак врага на Донбассе за сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 188 920 человек (+510);
— танков — 3694 (+2);
— боевых бронированных машин — 7178 (+16);
— артиллерийских систем — 2887 (+10);
— РСЗО — 542 (+3);
— средств ПВО — 293 (+1);
— самолетов — 308;
— вертолетов — 294;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21);
— крылатых ракет — 911;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13);
— специальной техники — 352.
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