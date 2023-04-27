Потери России: за сутки уничтожено 510 оккупантов, 21 беспилотник и 10 артсистем

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 510 россиян, сожгли 10 артиллерийских систем и 21 беспилотник за прошедшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты сосредоточены на наступлении в направлении Бахмута, Марьинки и Авдеевки, а ВСУ отбили 54 атак врага на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 188 920 человек (+510);

— танков — 3694 (+2);

— боевых бронированных машин — 7178 (+16);

— артиллерийских систем — 2887 (+10);

— РСЗО — 542 (+3);

— средств ПВО — 293 (+1);

— самолетов — 308;

— вертолетов — 294;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21);

— крылатых ракет — 911;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13);

— специальной техники — 352.

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Наталія Медведєва

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